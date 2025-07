Sakamoto: AGU fará defesa de Moraes nos EUA por envolver Estado brasileiro

A primeira coisa a se destacar é que existe algo bisonho juridicamente. Está se falando em Alexandre de Moraes. Está se fulanizando. Até um reprovado no exame da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil] sabe que qualquer decisão de ministro do Supremo é de um órgão do poder. É uma decisão do Supremo, não da pessoa.

Essas decisões de Moraes são do STF porque ele está atuando como órgão de um poder. Uma coisa, por exemplo, é a decisão do presidente de uma multinacional; outra é uma deliberação dele de ordem privada. Estamos falando de algo institucional. Portanto, Moraes é parte ilegítima nesse processo. Está se fulanizando com uma intenção política bisonha, ridícula tecnicamente. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

