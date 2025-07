Suspeito de tentar sequestrar Moro em 2023 é preso em Osasco (SP)

A Polícia Militar de São Paulo prendeu ontem um homem suspeito de envolvimento com a tentativa de sequestro do senador Sergio Moro (União-PR), em 2023.

O que aconteceu

Foragido foi encontrado em Osasco, na região metropolitana da capital. Trata-se de Jeferson Daniel Florêncio de Araújo, de 44 anos. Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal, onde o caso é investigado, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Homem foi parado pela polícia em patrulha de rotina do batalhão de choque da PM. Ao consultar sua identidade, os policiais viram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por outro crime: ele teria agido no roubo de um avião no aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2024.