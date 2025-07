Bolsonaristas aprovaram hoje moção de louvor e regozijo a Trump

No mesmo dia em que Donald Trump anunciou sobretaxa de 50% na importação de produtos brasileiros, deputados bolsonaristas aprovaram uma "moção de louvor e regozijo" ao presidente dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A homenagem foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tentou se tornar presidente desse colegiado para angariar apoio internacional contra o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal).

O parlamentar abriu mão do cargo ao se autoexilar nos Estados Unidos, mas a oposição domina a comissão. O presidente é Filipe Barros (PL-PR), relator na proposta de voto impresso na gestão Bolsonaro e que agora é cotado para concorrer ao Senado no Paraná com apoio do ex-presidente.