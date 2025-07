Câmara aprova texto-base de projeto que aumenta cargos comissionados no STF

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que cria novas funções comissionadas no STF (Supremo Tribunal Federal). Os parlamentares ainda precisam analisar os destaques que podem alterar a proposta.

O que aconteceu

Proposta foi aprovada por 209 votos favoráveis e 165 contrários. Votação foi conduzida pelo primeiro-secretário da Mesa Diretota, Carlos Veras (PT-PE), enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), estava reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a ministra da Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Requerimento de urgência do texto foi aprovado em abril a pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O chefe da Casa têm mantido uma relação cordial com os ministros do Supremo.