PEC da Segurança Pública tem votação na CCJ adiada após pedido de vista

A votação da PEC da Segurança Pública foi adiada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados após pedido de vista feito hoje por parlamentares da oposição.

O que aconteceu

Relator cedeu a pedido de governadores e alterou texto da proposta do governo Lula. O deputado Mendonça Filho (União-PE) retirou do projeto o trecho que permitia ao governo federal legislar exclusivamente sobre segurança, defesa social e sistema penitenciário. O pedido de análise do texto foi feito ao fim da leitura do relatório.

Mendonça Filho criticou a PEC e endossou mudanças sugeridas pelos deputados. Ele afirmou que o projeto do governo "desnatura o núcleo essencial da Constituição" e defendeu mudanças em parágrafos que versam sobre atribuições das polícias. Segundo ele, ao defender a exclusividade das investigações pelas polícias Civil e Federal, o parlamentar entende que a proposta "tolhe as competências e prerrogativas do Ministério Público".