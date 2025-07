Gleisi diz que Lula quer taxar ricos e Bolsonaro quer taxar o Brasil

Para Gleisi, a preocupação de Trump é com "fortalecimento das relações comerciais e financeiras do Sul Global". Segundo a ministra, esse trabalho tem sido construído com a ajuda do Brasil no "Brics e outros fóruns globais". "Trump nunca esteve preocupado com democracia em lugar nenhum, muito menos com o destino de Bolsonaro", afirmou.

Lula disse que vai usar lei de reciprocidade. O presidente afirmou em nota divulgada nesta noite que o "Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém".

Gleisi já havia criticado o posicionamento de Trump pró-Bolsonaro anteontem. Na ocasião, o presidente dos EUA fez sua primeira manifestação pública em apoio a Bolsonaro. "O Brasil está agindo de forma terrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro", disse Trump. "O presidente dos EUA deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso Judiciário", afirmou a ministra.