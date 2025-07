Governistas defendem aplicar lei de reciprocidade após taxação de Trump

Não precisa aprovar outra lei ou outra medida legislativa. Demos ao governo autonomia para utilizar medidas de reciprocidade diante de retaliação. Pode desde uma tarifa maior até qualquer outro instrumento comercial, diplomático. Não precisa aprovar nada, a lei está dada, está feita.

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Presidente Lula diz que vai usar lei da reciprocidade para responder a nova tarifa. Em nota oficial, o chefe do Executivo diz que "O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém".

Nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo.

Nota do presidente Lula.

Decreto ainda não foi totalmente regulamentado. Segundo reportagem da Folha de maio, as regras do decreto ainda não saíram do papel. Há indefinição quanto aos prazos máximos para deliberação das autoridades sobre as eventuais contramedidas. A lei autoriza, em casos excepcionais, o governo a adotar medidas de retaliação de forma provisória ao longo das etapas do processo.

Bancada ruralista defende "resposta firme e estratégica". Em nota, a FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) afirma que o momento pede "cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações".