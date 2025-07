Deputado alvo da PF destinou R$ 18,7 mi para cidade governada pela esposa

A maior parte da verba foi para a área da saúde, segundo dados do Portal da Transparência. Também há emendas destinadas a obras e assistência social.

PF cumpriu mandado de busca e apreensão no gabinete de Mano. Ele foi um dos alvos de uma operação que apurar suspeitas de desvio de dinheiro público em municípios cearenses por meio de emendas parlamentares.

Nova Russas tem cerca de 30 mil habitantes e fica no oeste do Ceará. Giordanna foi eleita prefeita em 2020 e reeleita no ano passado. A PF não informou se os recursos enviados pelo deputado para a cidade da esposa estão sendo investigados.

Nova Russas foi a cidade que mais recebeu emendas de Mano. O município de Fortim (17 mil habitantes), um dos mais privilegiados pelo deputado, recebeu R$ 5,9 milhões desde 2021. Já Russas (72 mil habitantes), R$ 4,2 milhões, e Reriutaba (18 mil habitantes), R$ 4,2 milhões.

Deputado negou irregularidades. Em nota enviada por sua assessoria, Mano disse que "tem compromisso com a destinação de recursos públicos de forma transparente e responsável, sempre voltada ao interesse coletivo do povo cearense".

Mano diz que "insinuações" sobre o uso indevido das verbas "têm caráter meramente político" e buscam desinformar a população em ano pré-eleitoral. Também afirmou que os repasses foram objeto de fiscalização por parte dos órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União, por meio de auditoria específica, e do Ministério Público Federal.