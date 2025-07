Lula convoca reunião de emergência com ministros após anúncio de Trump

O norte-americano alega motivos políticos. Na carta, Trump insinua uma sanção contra atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e sua derrota nas eleições de 2022.

O governo brasileiro tem visto as pressões como retaliações ao Brics. Trump fez a primeira ameaça de taxar países que negociassem com o bloco econômico no domingo, pouco antes de a cúpula ser iniciada no Rio de Janeiro.

Lula tem refutado as declarações de Trump. "Não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião do Brics. Não concordamos quando, ontem, o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países que negociarem com o Brics", disse, durante encontro com o presidente da Índia, Narendra Modi, ontem.