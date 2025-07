Lula se precipitou ao responder a Trump antes de tarifa, diz ex-embaixador

E agora a situação ficou muito pior porque, se o Trump mandou a carta igual à que mandou para a Europa, para o Japão, para a Coreia, nós temos uma margem de negociação para a redução dessas tarifas.

Eu não me surpreendi com a tarifa de 50% e eu imaginava que o governo americano só ia anunciar essa tarifa depois do encontro do encarregado de negócios com o Itamaraty para ver o tom.

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA

O ex-diplomata alertou que vai ser preciso restabelecer essa negociação com os Estados Unidos, já que a taxa imposta ao Brasil afeta bastante a economia nacional.

Nós temos que reestabelecer, o ministro da indústria e comércio, o Itamaraty, vão ter que reestabelecer os canais de comunicação, porque com 50% de tarifa, nós não vamos exportar nada para os Estados Unidos, porque a gente exporta produtos que são importantes para eles, mas são produtos semi-industrializados, alguns industrializados, e essa taxa de 50% inviabiliza o comércio nosso com os Estados Unidos, que é o segundo parceiro do Brasil.

O Brasil não tem peso no comércio exterior americano, mas para nós os EUA são o segundo parceiro comercial. Eu acho que é uma situação muito delicada, e eu de novo repito a mesma coisa agora sabendo dessa informação. Eu acho que o Brasil tem que reagir com cautela, porque se reagirem ideologicamente, eles não vão ceder em nada desses 50%.

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA

