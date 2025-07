Moraes diz que Eduardo tenta interferir em ação da trama golpista com post

Verifica-se que o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da AP 2.668/DF, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais pelas partes. Alexandre de Moraes

Moraes atendeu ontem à solicitação da Polícia Federal e prorrogou por 60 dias a investigação sobre Eduardo. O deputado licenciado é acusado de três crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de direito.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o início do ano. Em vídeo publicado nas redes sociais à época, ele disse que poderia "focar em buscar as justas punições que Alexandre Moraes e a sua Gestapo [polícia política do regime nazista alemão] da Polícia Federal merecem".

Ontem a Justiça da Flórida intimou Moraes em ação movida por redes sociais ligadas à extrema direita. Rumble e Trump Media, donas da Truth Social e ligadas ao presidente dos EUA, Donald Trump, acusam o ministro de censurar o conteúdo das redes sociais no Brasil.