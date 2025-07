Moraes multa Allan dos Santos em R$ 50 mil após live contra o STF

O ministro do STF Alexandre de Moraes multou o blogueiro Allan dos Santos em R$ 50 mil por descumprimento da ordem de não usar redes sociais.

O que aconteceu

Moraes citou participação de Allan dos Santos em live no YouTube no último dia 1º. O programa em questão recebeu o nome de "Lula incha o Estado e o STF persegue os brasileiros, é a ditadura da toga" (sic). O ministro determinou que os responsáveis pelo canal Conversa Timeline também sejam multados no mesmo valor.

Segundo Moraes, o blogueiro usa as redes sociais para "atacar as instituições democráticas". O ministro citou outras decisões proferidas desde 2022 em que determinou o bloqueio de perfis relacionados ao blogueiro. "Em razão de o investigado ter se utilizado do alcance de seus perfis nos aplicativos como parte da estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado democrático de Direito, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Federal e ao Senado, além de autoridades vinculadas a esses órgãos", afirmou o magistrado.