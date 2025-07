Motta diz que Congresso vai buscar solução para IOF sem aumento de alíquota

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou hoje que o Congresso vai buscar uma solução para o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sem aumentar as alíquotas.

O que aconteceu

Motta se reuniu com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (SRI) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União). A colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o primeiro encontro após a derrubada do decreto do IOF foi teve um clima cordial, com disposição de todos em retomar o diálogo, mas sem conclusão sobre o imbróglio do IOF.