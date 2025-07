Relator na CCJ muda trecho da PEC da segurança: 'Atendi aos governadores'

O relator da PEC da Segurança Pública na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, o deputado Mendonça Filho (União-PE), retirou do texto trecho que permitia ao governo federal legislar exclusivamente sobre segurança, defesa social e sistema penitenciário.

O que aconteceu

Mudança está alinhada com governadores, afirmou o deputado ao UOL. Em seu relatório, Mendonça Filho, que foi ministro da Educação no governo Temer, propõe que decidir sobre segurança pública seja uma competência da União, dos estados e dos municípios. "Continua como é", afirmou. "Isso atende aos governadores". A mudança foi a única feita pelo parlamentar no texto original.

Deputado diz que trecho era o principal ponto de resistência. Segundo ele, a autonomia dos estados era o principal ponto de debate durante audiências públicas das quais participou junto com os governadores. "Não é uma questão de atender politicamente aos governadores, é um princípio constitucional."