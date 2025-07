STF concede prisão domiciliar a prefeito de Palmas após infarto

Inicialmente, a PGR se manifestou contra os pedidos da defesa e pediu a manutenção da prisão preventiva. Contudo, após novos requerimentos e a análise da documentação, o STF solicitou uma nova manifestação do órgão.

A pedido da PGR, Zanin também determinou a constituição de uma junta médica oficial para avaliar as condições do prefeito, segundo a defesa. A junta teve prazo de 48 horas para apresentação de parecer. Relatórios e informações adicionais apontaram para "debilidade de saúde do investigado".

Prefeito está em observação

Siqueira Campos teve infarto agudo do miocárdio e passou por cateterismo de emergência. O procedimento foi bem sucedido, informou ontem o cardiologista Andrés Sanchez, do Hospital Geral de Palmas. "No momento, o paciente encontra-se estável, consciente e permanece na UTI desta unidade hospitalar", disse. Segundo ele, Siqueira Campos ficará em acompanhamento nos próximos dias.

Prefeito em exercício e vice de Siqueira Campos, Pastor Carlos Velozo (Agir), desejou pronta recuperação por meio de nota. "Neste momento de cuidado e esperança, Pastor Carlos Velozo conclama toda a população de Palmas a unir-se em oração pela saúde e pronta recuperação do prefeito Eduardo Siqueira Campos, para que, com fé e serenidade, possamos vê-lo restabelecido o mais breve possível", disse.

Acusado de vazar informações

Prefeito foi preso preventivamente em 27 de junho. Ele é acusado de vazar informações de inquéritos sigilosos do STJ (Superior Tribunal de Justiça). A investigação obteve conversas no celular dele que mostram que ele monitorava investigações para informar aliados políticos, segundo a PF.