Salto: Chamado à mesa de pôquer pelos EUA, Brasil está de bolsos vazios

O presidente americano Donald Trump anunciou hoje a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, insinuando uma sanção contra atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento de Jair Bolsonaro e sua derrota nas eleições de 2022.

As taxas entrarão em vigor no dia 1º de agosto. O UOL apurou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com gabinete e com o chanceler Mauro Vieira para avaliar uma resposta.

Felipe Salto disse que o efeito da imposição de Trump sobre a balança comercial brasileira será drástico e tudo depende agora da capacidade do governo nacional de sentar à mesa para negociar com os Estados Unidos.

Porque o efeito disso sobre a nossa balança comercial, sobre a taxa de câmbio, que inclusive esses efeitos vão ser antecipados, provavelmente amanhã nós já vamos ver isso na abertura dos mercados, esses efeitos vão ser drásticos. Podem acabar se desdobrando também para a inflação doméstica e para outros indicadores econômicos aqui.

É algo bastante intempestivo, ainda mais com o teor dessa carta, quando combinado com outro argumento que o presidente dos Estados Unidos coloca para o presidente do Brasil, que é essa questão política, que é uma questão política interna do nosso país, e que ele coloca, aparentemente, como se fosse quase que uma retaliação ao que está acontecendo no processo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e agora a decisão dos Estados Unidos de promover esse aumento de tarifas.