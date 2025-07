Sob críticas, novo Código Eleitoral é adiado de novo na CCJ do Senado

Urna eletrônica volta ao debate. O reelator defendeu que o sistema atual é seguro, mas senadores de oposição, encabeçados por bolsonaristas, pedem mais mecanismos de verificação e uma nova agência eleitoral.

O Judiciário, o STF, decidiu que eu não posso falar mal da urna. Mas eu falo mal da urna. Vou continuar falando mal da urna.

Senador Magno Malta (PL-ES)

Se acabarmos com a lei da Ficha Limpa, que foi aprovada por iniciativa popular e é uma lei que tem um amplo apoio popular, aquele goleiro homicida, o Bruno, virou uma subcelebridade e, infelizmente, as distorções do processo eleitoral muitas vezes permitem que pessoas como essa se candidatem e sejam eleitas.

Sergio Moro (União-PR), senador

Mulheres podem ser prejudicadas com a reforma

A proposta retira da lei a obrigação de os partidos reservarem para mulheres 30% das vagas nas chapas. Em vez disso, cria uma cota feminina de 20% das cadeiras nos Legislativos, percentual muito próximo ao que já acontece hoje. As mulheres ocupam apenas 18,1% das vagas na Câmara e 19,8% no Senado, apesar de serem 51,5% da população brasileira, segundo o IBGE.

A mudança foi criticada por senadoras. Ela foi lida como uma medida que pode aprofundar a sub-representação política de mulheres, sobretudo as negras, e comprometer a fiscalização do uso do fundo partidário. "Não é negociável", defendeu a senadora Zenaide Maia (PSD-RN). "Sabemos que a gente só reduz a violência contra as mulheres se a gente se empodera."