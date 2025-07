Antes era atentado contra democracia, agora é contra economia, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou hoje que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agiu "contra o interesse do Brasil" ao endossar a taxação ao Brasil anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que aconteceu

"Antes, era um atentado à democracia, agora é um atentado à economia, prejudicando as empresas e prejudicando os empregos", afirmou Alckmin, durante coletiva no Palácio do Planalto. Em sintonia com o discurso do presidente Lula (PT) e do governo ele atrelou diretamente as ações de Trump à família Bolsonaro.

"Nós já constatávamos que o clã Bolsonaro trabalhou contra o interesse do país e do povo brasileiro", disse o vice-presidente, citando ações da gestão anterior. "Agora, a gente vê que, mesmo fora do governo, continua trabalhando contra o interesse brasileiro e contra o povo brasileiro."