24 h depois, Bolsonaro elogia Trump e diz que Brasil se isola do mundo

Juristas discordam da avaliação do ex-presidente. Consultados pelo UOL, eles afirmaram que o processo do qual Bolsonaro é alvo segue as regras previstas pela lei brasileira e não enxergam indícios de perseguição na forma como a Justiça tem agido.

"A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar", concluiu Bolsonaro. Ele pede que os "Poderes que ajam com urgência apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional".

Tarifa foi anunciada ontem

Em uma carta a Lula, Trump informou que a taxação entra em vigor em 1º de agosto. Segundo o americano, a medida se deve aos "insidiosos ataques às eleições livres, e à liberdade de expressão dos americanos (como recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira)".

Hoje mais cedo, filhos do ex-presidente se manifestaram sobre o caso. Em entrevistas, Flávio e Eduardo Bolsonaro defenderam que o Brasil aceite as condições impostas por Trump e que o Supremo Tribunal Federal reduza supostas pressões sobre o Congresso que impediriam a aprovação de uma anistia em favor do grupo político de Bolsonaro.

Leia a íntegra da nota de Bolsonaro

Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald J. Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo Governo dos Estados Unidos.