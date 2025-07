Esquerda troca prisão de Bolsonaro por pressão ao Congresso em ato em SP

Esquerda vê "janela de oportunidade" após a derrubada do decreto do IOF. Com a derrota do governo Lula no Congresso, o PT e grupos de esquerda iniciaram uma ofensiva nas redes sociais para alavancar as críticas ao Congresso, taxado como inimigo do povo e defensor dos ricos.

"Há um clamor por parte das redes sociais para que a gente coloque o carro na rua", diz a deputada Erika Hilton (PSOL-SP). Na avaliação da parlamentar, a esquerda conseguiu pautar o debate e deixou de correr atrás das "narrativas" da extrema direita. "Estamos numa guinada diferente agora, temos as nossas pautas", disse ao UOL.

Pautas enfrentam resistência no Legislativo. Pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada mostrou que 70% dos deputados são contra o fim da escala 6x1.

Erika ressalta que a pesquisa é anônima. Poucos parlamentares se posicionaram publicamente a favor da escala 6x1. "Eles sabem o peso que essa pauta tem entre o eleitorado. Serão poucos aqueles que, de maneira pública, demonstrariam ao eleitor que são contra mais tempo de descanso e lazer", disse a deputada.

Como o UOL mostrou, a ofensiva contra o Congresso teve bom desempenho nas redes sociais. Levantamento da empresa de pesquisas Nexus mostra que a campanha "BBB", pela taxação de bilionários, bancos e bets, já soma 4,5 milhões de posts no X, Instagram e Facebook.

Frases como "Congresso inimigo do povo" e "ricos paguem a conta" foram algumas das mais utilizadas pela esquerda nas redes. O PT também investiu em vídeos produzidos com Inteligência Artificial.