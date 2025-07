Flávio Bolsonaro: País não tem 'poder de barganha' para negociar com Trump

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou hoje que o Brasil não tem "poder de barganha" para negociar com Donald Trump as tarifas para produtos brasileiros.

O que aconteceu

"O presidente Trump não vai parar por aí e nós não temos escolha", disse Flávio. O senador disse que não aceitar as tarifas propostas por Trump só vai "postergar o tempo de sofrimento com taxas altamente elevadas que sem dúvida alguma vão ter um impacto gigantesco na nossa economia". As declarações foram dadas à CNN.

Flávio comparou situação do Brasil à do Japão na 2ª Guerra Mundial. "Essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra sim, em que nós não estamos em condições normais, de exigir nada do Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade", disse o senador.