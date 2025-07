'Vassalo', 'incompetência': Haddad e Tarcísio se atacam após ação de Trump

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trocaram farpas hoje após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor taxas adicionais ao Brasil.

O que aconteceu

Para Haddad, Tarcísio "errou muito" ao responsabilizar Lula pela ação do norte-americano. "Ou uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidato a vassalo", falou ele em entrevista ao Canal do Barão, no YouTube. "Não há espaço no Brasil para vassalagem, desde 1822 isso acabou. Então o que você está fingindo aqui? Ajoelhar diante de uma atitude unilateral, sem nenhum fundamento econômico? Sem nenhum fundamento político?".

Tarcísio rebateu a fala, dizendo que o ministro deveria cuidar da economia. "Cabe a ele falar menos e trabalhar mais", declarou em entrevista coletiva nesta manhã na capital paulista. "Primeiro, ele tem que cuidar da economia. Se ele cuidasse da economia, estaria indo bem."