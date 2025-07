Lula será aplaudido aqui se usar reciprocidade contra Trump, diz professor

Não resta outra alternativa ao presidente. Há uma lei diante de ataques a nossa nação, aprovada soberanamente pelo Congresso Nacional, que é a da reciprocidade. São os poderes unidos da República que afirmam e dão ao presidente da República um instrumento para reagir. É obrigação dele reagir.

Veremos qual é a forma de reação mais adequada. Tem [que haver reciprocidade], independente do presidente da República, porque está na lei.

Se fosse uma questão comercial, já estaria resolvido. Deve ser considerada uma questão política. O primeiro parágrafo da declaração de Trump ataca os poderes constituídos do Brasil. É um ataque político às instituições e à soberania brasileira. Há um presidente que representa a sua nação na esfera global. Cabe a ele, diante de um ataque, repeli-lo. Randolfe Rodrigues (PT-AP), senador e líder do governo no Congresso

