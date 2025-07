Lula: Se o que Trump fez no Capitólio fosse no Brasil, arriscaria ser preso

O presidente Lula (PT) pediu respeito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela Justiça brasileira e afirmou que o norte-americano seria processado no Brasil pela invasão ao Capitólio por apoiadores seus em 2021.

O que aconteceu

"Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o [ex-presidente Jair] Bolsonaro e arriscado a ser preso", disse Lula, em entrevista ao Jornal da Record. A entrevista foi gravada no Palácio da Alvorada no início desta tarde e a íntegra será transmitida hoje à noite.

"Porque [Trump] feriu a democracia, feriu a Constituição", disse o presidente. Em 6 de janeiro de 2021, manifestantes apoiadores de Donald Trump entraram pelas portas e janelas do local, quando a vitória presidencial de Joe Biden seria certificada. No Brasil, o episódio é muito comparado ao 8 de Janeiro, incidente pelo qual Bolsonaro é julgado no STF (Supremo Tribunal Federal).