Motta e Alcolumbre citam reciprocidade e proteção da soberania após taxação

"Foi o filho dele [Eduardo Bolsonaro] que foi lá fazer a cabeça do Trump", disse Lula, em entrevista a TV Record. Morando nos Estados Unidos, o deputado licenciado diz que ajudou a intermediar as ações do presidente norte-americano e disse considerar as tarifas como algo positivo.

Membros do governo Lula (PT) dizem que o anúncio da taxação pode acabar virando um "tiro no pé" dos próprios bolsonaristas. A avaliação é que o aumento "desproporcional" trouxe reações mais favoráveis à pauta governista do que contra ela.