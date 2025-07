Novo Código Eleitoral: entenda o que pode mudar e as principais polêmicas

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 112/20211, que visa instituir um novo Código Eleitoral no Brasil, em substituição ao atual de 1965 e a outras legislações que regulamentam as eleições. Abaixo elenco os principais pontos para entendermos o porquê da mudança, principais avanços e as principais polêmicas.

Por que um novo Código Eleitoral?

O Código Eleitoral em vigor no país é o mesmo instituído em 1965, em plena ditadura militar, sucedendo o primeiro de 1932, também de outro período não democrático que foi a era Vargas, do qual herdou uma estrutura autoritária e obsoleta em muitos aspectos.