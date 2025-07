PT reforça pedido de análise da cassação de Eduardo Bolsonaro

O PT protocolou hoje na Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido complementar para que a cassação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja votada. Segundo o líder do partido na Casa, Lindbergh Farias, o filho do ex-presidente está "conspirando contra o Brasil".

O que aconteceu

O pedido do PT contra Eduardo ocorre após Trump anunciar tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros. A legenda atribui o episódio à aproximação de Eduardo com a extrema direita norte-americana e acusa o deputado de contribuir para o desgaste diplomático.

O pedido original foi feito após o anúncio da licença parlamentar de Eduardo, em março. O PT alega que, mesmo licenciado, o deputado usou seu cargo para articular sanções estrangeiras contra o Brasil e o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de livrar Jair Bolsonaro e aliados de punições por tentativa de golpe de Estado.