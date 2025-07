PT usa tarifaço de Trump para desgastar Eduardo Bolsonaro e Tarcísio

O PT também atua nas redes sociais. Poucas horas depois de Trump anunciar o tarifaço, o partido publicou um vídeo em que um homem com camiseta vermelha (menção ao PT) e outro de camisa da seleção (menção aos bolsonaristas) concordam que não é correto atacar a soberania nacional. O título tem o Mickey e os dizeres: "Aqui é BR não é Disney"..

Calma e moderação

As reações ao tarifaço foram fortes, mas dentro de um limite. O PT espera a reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e diretrizes do Planalto para calibrar seus discursos.

Deputados do partido não querem atrapalhar a diplomacia. Na coletiva de Lindbergh havia cartazes pedindo reciprocidade, mas há pressão de setores da economia por uma solução negociada. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que "é momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações".

Mas o PT sabe que bater em Trump pega bem. Pesquisa divulgada em abril pela Quaest revelou que a 43% dos brasileiros têm imagem negativa sobre o presidente americano.