Randolfe defende taxação dos EUA em 50% após tarifa de Trump: 'Está na lei'

Se fosse uma questão comercial, já estaria resolvido. Deve ser considerada uma questão política. O primeiro parágrafo da declaração de Trump ataca os poderes constituídos do Brasil. É um ataque político às instituições e à soberania brasileira. Há um presidente que representa a sua nação na esfera global. Cabe a ele, diante de um ataque, repeli-lo. Randolfe Rodrigues (PT-AP), senador e líder do governo no Congresso

Vestido com uma camisa da seleção brasileira, Rodrigues condenou a atitude de Tarcísio, que culpou o governo Lula pelas tarifas extras impostas por Trump.

Em momentos de ataque à nação, não temos dois lados. Só existe uma camisa a ser vestida: a defesa da pátria. Ontem, foi o dia da infâmia. É um ataque e uma agressão feitas por uma nação estrangeira com a participação de atores nacionais, que assumem declaradamente que participaram do planejamento do ataque de ontem.

Diante de momentos como esse, tem que vestir a camisa mesmo. Não acredito que agora um brasileiro de verdade vá se posicionar contra a defesa dos interesses de seu país.

A resposta que o presidente deu foi firme, afirmando a soberania nacional, mas também deixando abertos os canais diplomáticos de diálogo. Isso é o que distingue os patriotas de ocasião e os de verdade. Um patriota de verdade une seu país diante de uma agressão externa e estende a mão inclusive para aqueles que foram oposição.