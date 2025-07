Governo vê ação de Trump 'desproporcional' e 'tiro no pé' para bolsonarismo

Impulsionados pelo debate recente sobre taxação de super-ricos, governistas e petistas já abraçaram a briga. Ontem mesmo, petistas já usaram as comemorações de Tarcísio e Eduardo Bolsonaro como munição contra eles mesmos, dois possíveis presidenciáveis da direita.

A cúpula do governo tem vindo a público. "É curioso: liderar a maior economia do país e, ao mesmo tempo, apoiar medidas que encarecem produtos e prejudicam a economia nacional", publicou hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, sobre as falas de Tarcísio.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também se pronunciou. "Pensam apenas no proveito político que esperam tirar da chantagem do presidente do EUA", acusou a ministra.

Lamento que o governador de São Paulo defenda uma tarifa de 50%, imposta pelo governo dos EUA, que, a partir de 1º de agosto, penalizará a indústria e a agroindústria paulista, em vez de defender a população do seu estado e do Brasil como nação. É curioso: liderar a maior? -- Rui Costa (@costa_rui) July 10, 2025

O objetivo —e o desafio— é tentar simplificar a pauta. Em vez de tratar de tarifas, algo abstrato para a população em geral, setores de comunicação do governo e do PT tentarão traduzir em como a possível taxação de Trump pode impactar nos preços no dia a dia e até ameaçar empregos, como sugeriu o setor de comércio.

A Secom (Secretaria de Comunicação) de Lula já explora também a "soberania nacional". No mesmo tom que o presidente tem repetido ao refutar as ameaças de Trump contra os Brics, as contas Gov.BR já estão compartilhando artes com a frase "Respeita o Brasil".