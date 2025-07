Advogado do Trump Media: impedimento de Bolsonaro não é bem visto por Trump

É lógico, não foi o STF que tornou Jair Bolsonaro inelegível, né? Foi o TSE. Quem que presidia o TSE? Quem assinou a decisão de desclassificar o Jair Bolsonaro? Deixa eu pensar. Ah, Alexandre de Moraes. O que acontece é que era o ministro presidindo o TSE, que é a mesma pessoa que está julgando o ex-presidente, que é a mesma pessoa que se considera a vítima do ex-presidente, né?

Então, pelo menos não pode achar outro ator para jogar o papel, para dar um pouco de variedade? É muito suspeito que sempre seja a mesma pessoa.

Martin de Luca, advogado do Trump Media Group

Donald Trump anunciou a tarifa de 50% para os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos a partir dia 1º de agosto. Em carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos EUA citou como justificativa para o tarifaço "centenas de ordens de censura secretas e injustas para plataformas de mídia social dos EUA" e o que classificou como uma "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo em razão do processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado.

