Alfabetização infantil cresce, mas não atinge meta; MEC culpa cheias no RS

Levantamento realizado pelo MEC (Ministério da Educação) revelou que somente 59,2% das crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental ano passado sabiam ler e escreve. O percentual ficou perto, mas não alcançou a meta de 60%.

O que aconteceu

O motivo teria sido as enchentes no Rio Grande do Sul. A justificativa é do ministro da Educação, Camilo Santana. Ele ressaltou que o índice de alfabetização recuou 19 pontos percentuais neste estado - caiu de 63,4% em 2023 para 44,7% ano passado.

O MEC considera alfabetizada a criança que consegue ler e escrever. Erros pequenos e comuns na escrita, os chamados desvios ortográficos, são aceitos e não caracterizam analfabetismo.