Bolsonaristas batem cabeça para eleger 'culpado' por tarifa de Trump

Outros membros da "tropa de choque" de Bolsonaro seguiram a mesma estratégia. É o caso dos deputados Gustavo Gayer (PL-GO), Marco Feliciano (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e do pastor Silas Malafaia, que também focaram no presidente.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem se referido ao anúncio de Trump como "tarifa-Moraes" e atribui a culpa ao ministro. "Lula contribuiu, mas ele não é o fator determinante nessa sanção tarifária. Moraes foi o causador e o motivador de quase tudo aquilo que Trump colocou na carta dele", disse ontem, em entrevista à Revista Oeste.

O deputado cobra "troca" para tentar ajudar o pai, que é réu por tentativa de golpe. Eduardo afirma que, para que os Estados Unidos abram a mesa de diálogo, será necessária uma "sinalização" do Congresso a favor da anistia ou um recuo do STF. "A gente pode começar fazendo uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tá aí uma oportunidade para começar esse diálogo" disse.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também mira STF e cobra anistia. Em entrevista à CNN, o senador defendeu que o Brasil aceite as condições impostas por Trump e que o STF reduza supostas pressões sobre o Congresso que impediriam a aprovação de uma anistia em favor do grupo de Bolsonaro.

Bolsonaro só se manifestou 24 horas após o anúncio. Em nota no X (antigo Twitter), ele reiterou seu "respeito e admiração" pelo governo americano e atribuiu as tarifas ao "afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre".

Governadores também miram Lula

Governadores de direita divergem dos filhos de Bolsonaro. Cotados como candidatos à Presidência em 2026, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo) culparam Lula e criticaram a diplomacia do governo brasileiro.