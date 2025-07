Bolsonaro e sua família são traidores da pátria, diz ex-embaixador

Isso é traição à pátria por parte do senhor Bolsonaro e de sua família. Nada menos do que isso. É um crime contra o Brasil.

Não conheço bem a legislação sobre essa área de segurança nacional, mas há previsões sobre essas hipóteses de um brasileiro trabalhar contra os interesses do Brasil. No caso, além do julgamento sobre tentativa de golpe, as autoridades brasileiras e o Judiciário deveriam acrescentar esse outro crime, que é o de traição ao país. Roberto Abdenur, ex-embaixador do Brasil nos EUA

Para Abdenur, o Brasil deve utilizar a lei de reciprocidade como uma forma de ameaça ao tarifaço imposto por Donald Trump, mas sem colocá-la efetivamente em prática.

Nós devemos usar essa arma como uma ameaça, mas não chegar a pô-la em execução porque isso levaria a uma escalada sem limites dessa situação terrível. O uso da ameaça já mobiliza os nossos 'aliados' do lado americano: os empresários, importadores e exportadores que têm relação com o Brasil, além dos políticos que se opõem a Trump.

Não adianta negociar agora. Países que consideravam ter chegado a acordos definitivos com os EUA foram surpreendidos com o veto de Trump no último momento. Agora não é o momento de tentar negociar, mas sim de tentar influenciar o quadro político interno americano e acenar com a hipótese da represália sem chegar à via dos fatos. Roberto Abdenur, ex-embaixador do Brasil nos EUA

Brasil terá prejuízo localizado com tarifaço de Trump, diz economista

O tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil causará prejuízos a alguns setores específicos da economia nacional, avaliou o economista Marcos Lisboa.