Câmara dá 10 dias para Zambelli devolver imóvel, mas rejeita isentar multa

Zambelli fugiu para Itália após ser condenada a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ. Ela e o hacker Walter Delgatti, segundo a decisão, agiram para inserir o nome do ministro Alexandre de Moraes na lista de pessoas com mandado de prisão em aberto.

A parlamentar está afastada desde 29 de maio, quando pediu a primeira licença para tratamento de saúde. Depois, Zambelli solicitou mais 120 dias para "tratar de interesse particular". Segundo as regras da Câmara, ela poderia utilizar o imóvel até 4 de julho, devido ao prazo de 30 dias contado a partir do fim do período de licença médica.