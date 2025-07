Carla: Aliados de Bolsonaro dizem que Eduardo atrapalha avanço de anistia

Deputados aliados de Bolsonaro falaram que Eduardo está atrapalhando o avanço da discussão da anistia, afirmou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

Essa semana eu estava no Congresso conversando com alguns deputados de direita e aliados de Bolsonaro sobre a questão da anistia. Porque muito se falou na semana passada que a anistia estava circulando nas rodas como uma possibilidade de, eventualmente, ser colocada para andar no Congresso antes do recesso parlamentar.