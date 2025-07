Congresso pede que STF mantenha suspensão do decreto do IOF

O relator, Alexandre de Moraes, ratificou temporariamente a decisão do Congresso. O ministro também suspendeu a decisão Legislativo que derrubou o decreto de Lula.

Na manifestação enviada ao STF, o Congresso disse que a prerrogativa de sustar atos do governo é necessária. "Trata-se de um instrumento essencial à salvaguarda do equilíbrio entre os Poderes, já que viabiliza um controle político de constitucionalidade repressivo sobre as normas que invadiram ou excederam a esfera de competência do Executivo."

Câmara e Senado também citaram o princípio da legalidade tributária. "Não se trata aqui de simples alteração de alíquota, mas de introdução de nova hipótese de incidência tributária, sem previsão legal anterior que a ampare, configurando clara afronta ao princípio da legalidade tributária."

AGU ainda não se manifestou. O UOL apurou que o governo optou por fazer uma manifestação única na segunda-feira pelo Advogado-Geral da União que será protocolada final do dia.