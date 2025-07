Repasses para entidade que organiza a COP crescem 6 vezes no governo Lula

A OEI tem ligações com figuras do entorno do presidente. Em abril de 2023, Janja aceitou um convite para ser coordenadora da organização, mas a CGU (Controladoria-Geral da União) desaconselhou a formalização do cargo por risco de conflito de interesses. Por ordem de Lula, o contrato não foi assinado.

Haddad e o então chefe da OEI no Brasil, Leonardo Barchini Imagem: Divulgação - 22.jan.2024/OEI



Entre setembro de 2023 e agosto de 2024, o braço do órgão ibero-americano no Brasil foi comandado por Leonardo Barchini --ex-assessor de Fernando Haddad no MEC e na Prefeitura de São Paulo. Ele assumiu o escritório da OEI em Brasília um dia após o anúncio do G20 Social. Em janeiro do ano passado, esteve com Haddad para discutir projetos conjuntos entre a entidade e a gestão Lula.

Sete meses depois, Barchini, que originalmente é funcionário da Capes (fundação do MEC que atua na expansão e consolidação da pós-graduação no país), retornou ao governo federal como número dois do MEC.

Por meio de nota, o Ministério da Fazenda disse que, no atual governo, não "há qualquer projeto comum" entre Haddad e Barchini e que não há parcerias firmadas entre a pasta e a OEI.

A reportagem questionou a OEI sobre quais eventos internacionais de grande porte a entidade organizou fora do país, como faz no Brasil, mas não teve resposta.