Tia de JHC, escolha de Lula ao STJ impacta rumo de Lira e 'Renans' em 2026

Com o popular JHC na equação, este caminho ficaria mais difícil. Aliados tanto dos Calheiros quanto do prefeito dizem que ele não teria cacife para concorrer pelo Palácio dos Palmares contra o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), que calcula voltar ao governo no ano que vem —bem avaliado durante os dois mandatos, ele é considerado hoje, o único nome mais popular no estado que o prefeito da capital —, o que faria JHC optar pelo Senado. Nesta conta, avaliam que Lira ficaria no terceiro lugar.

Lula tenta promover essa união de olho no palanque do estado. Além do eleitorado tradicional dos Calheiros e em grande parte do interior, o petista ganharia mais força na capital (única do Nordeste onde perdeu em 2022) e em cidades-chave se tivesse ainda JHC e Lira ao seu lado.

Além disso, Lira continua sendo importante para o governo. Apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e alvo de diversas críticas do então candidato Lula em 2022, os dois se aproximaram enquanto o progressista ainda presidia a Câmara e tiveram de mantiver o bom relacionamento agora que ele é relator da proposta de alteração do Imposto de Renda, considerado hoje o projeto mais importante do Lula 3.

Não é tão fácil assim

Este seria o mundo ideal para todos, mas deverá ser tão simples assim, dizem pessoas próximas a essas lideranças. Aliados dos Calheiros dizem que "ninguém confia" que JHC manterá sua palavra, pois ficaria dois anos "no limbo" depois de deixar a prefeitura em 2028 e que "não tem como descartar tamanha popularidade".

Interlocutores do MDB local também lembram que ele tem um acordo com Rodrigo Cunha. O atual vice-prefeito abriu mão da vaga do Senado para que a suplente, Eudócia Caldas (PL), mãe de JHC, assumisse o cargo e ele se junta-se à reeleição de JHC, com a promessa de que ficaria dois anos para tentar a reeleição, em 2028.