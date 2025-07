Moraes pede para PGR se manifestar sobre juiz que soltou condenado do 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 15 dias para a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar sobre o juiz que mandou soltar o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado por quebrar um relógio histórico durante os atos golpistas de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Decisão do ministro do STF foi publicada em 8 de julho. Como o processo do mecânico tramita no Supremo, o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro está sendo investigado com base em possível prática de crime de desobediência. Nesse caso, a PGR precisa dar um parecer.

Ministro solicitou ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) informações sobre "eventual procedimento adotado" pelo juiz. Em 21 de junho, a Corregedoria Nacional de Justiça abriu uma ação para apurar se o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia (MG), cometeu infração disciplinar ao soltar Ferreira.