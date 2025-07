Oposição se reúne com Meta e prepara reação à decisão do STF sobre redes

O presidente americano usou a palavra censura por parte do STF na carta que enviou a Lula: "[O STF] emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS às plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado de mídia social brasileiro"

Trump acusou o STF de censura as big techs americanas Imagem: Jim Watson - 9.jul.25/AFP

Como era e como ficou

O STF mudou a forma de retirada de posts criminosos do ar. Antes do julgamento, era preciso uma ordem judicial para remover conteúdos publicados. Agora, postagens criminosas devem ser removidas pelas próprias plataformas. O veredicto do Supremo estipulou remoção imediata nos seguintes casos:

Atos antidemocráticos;

Crimes de terrorismo;

Induzimento ou auxílio a suicídio ou automutilação;

Racismo e homofobia;

Crimes contra à mulher;

Pornografia infantil e crimes sexuais contra vulneráveis;

A oposição reclama do item atos antidemocráticos. De acordo com deputados bolsonaristas, este termo estimula as plataformas a autocensura.