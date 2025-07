Tarcísio se encontra com enviado dos EUA: 'Vamos abrir diálogo'

Possível nome para herdar o capital político de Bolsonaro, Tarcísio admitiu impacto negativo da taxação sobre produtos paulistas. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, São Paulo é o estado nacional que mais exporta produtos para os Estados Unidos: foram US$ 13,8 bilhões em 2024.

Embaixada disse que reunião entre Escobar e o governador faz parte de "cooperação bilateral". Segundo a assessoria de imprensa da Embaixada, São Paulo é o estado com maior concentração de investimento americano no Brasil. "Ressaltamos que diplomatas americanos se reúnem regularmente com governadores brasileiros", afirmou na nota. "A Embaixada dos EUA promove os interesses das empresas americanas e a cooperação bilateral."

Anúncio de Tarcísio é tentativa de conduzir ação de negociação sem conflitar com bolsonaristas, aponta especialista. Segundo o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Marco Antônio Teixeira, a fala do governador expõe um recuo do tom inicialmente adotado contra o governo. "Trata-se de um cálculo eleitoral. Agiram de forma afoita e agora estão olhando a opinião pública e ajustando", diz ele.

Contudo, minutos após a publicação de Tarcísio, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro também falou nas redes sociais. "Qualquer tentativa de acordo sem um primeiro passo do regime em direção a uma democracia será interpretado como mais um acordo caracu, pois isso já foi exaustivamente tentado no passado — e os americanos também já conhecem essas histórias".

Governador paulista publicou mensagem criticando presidente Lula pelo anúncio de Trump. Na rede social X, ele escreveu quarta-feira à noite, pouco depois do anúncio do tarifaço, que o presidente "colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado", afirmou. "Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema".

Alvo de críticas após apoio a Trump

Governador se tornou alvo de críticas na manhã de ontem na capital paulista. Ele afirmou que o Brasil precisa "deixar de lado as questões ideológicas, o revanchismo e as narrativas" para negociar com os Estados Unidos. "São Paulo é um grande exportador de produtos industriais e tem nos Estados Unidos seu principal destino. Isso afeta diretamente empresas como a Embraer, por exemplo", afirmou.