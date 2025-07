Tarifas são 'empurrãozinho' para aprovação de anistia, diz Flávio Bolsonaro

Senador evitou criticar Tarcísio de Freitas (Republicanos). Flávio disse que o governador de São Paulo "está no papel dele" ao defender uma saída via negociação para a questão da tarifa, mas afirmou que essa alternativa tem, para ele, "pouca chance de resolver" o problema.

Bolsonaro só se manifestou sobre medida 24 horas após o anúncio. Em nota ontem no X (antigo Twitter), o ex-presidente reiterou seu "respeito e admiração" pelo governo americano e atribuiu tarifas a "afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre".

"Isso jamais teria acontecido sob o meu governo", afirmou Bolsonaro. Segundo ele, a suposta perseguição do Poder Judiciário não se limita a ele, mas abrange "milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo". "O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional".

Juristas discordam da avaliação do ex-presidente. Consultados pelo UOL, eles afirmaram que o processo do qual Bolsonaro é alvo segue as regras previstas pela lei brasileira e não enxergam indícios de perseguição na forma como a Justiça tem agido.