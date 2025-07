Letícia Casado: Círculo próximo a Bolsonaro está incomodado com Tarcísio

A falta de apoio explícito à anistia de Jair Bolsonaro e de críticas ao Supremo Tribunal Federal por parte do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem provocado reclamações do círculo próximo ao ex-presidente, disse a colunista do UOL Letícia Casado ao UOL News deste sábado (12). Tarcísio é um dos principais cotados para concorrer às eleições de 2026 com Bolsonaro inelegível.

Nesta sexta, o jornalista Paulo Figueiredo, aliado do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), escreveu no X que Tarcísio "atrapalha" após o governador se reunir com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil como intuito de resolver o tarifaço de 50% promovido por Donald Trump aos produtos brasileiros. Até então, Tarcísio não havia recebido críticas publicas de bolsonaristas, lembra Casado.