Michelle Bolsonaro cita tarifas de Trump e pede para Lula 'abaixar armas'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) leu uma carta hoje endereçada ao presidente Lula (PT) em que pede que o petista "abaixe as armas" e sugere que ele aceite as condições impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para retirar a taxação de 50% dos produtos brasileiros exportados ao país norte-americano.

O que aconteceu

Esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que Lula é alinhado a movimentos terroristas. "Chegou a hora de abaixar as armas. Você precisa deixar o seu desejo de vingança de lado. Você precisa parar de se juntar a movimentos terroristas e ditadores", declarou, durante evento do PL Mulher em Rio Branco (AC).

Michelle disse que o presidente precisa parar de se guiar por "ideologias doentias". "É preciso governar para obter o que é melhor para o povo e para o Brasil. Chega de ódio e irresponsabilidade. [...] O Brasil não precisa de discursos cheios de raiva", afirmou.