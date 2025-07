SP e mais 15 estados têm recesso parlamentar em julho maior que o Congresso

Assembleias Legislativas de pelo menos 16 estados têm recesso parlamentar do meio do ano maior do que o praticado no Congresso Nacional. Em alguns locais, o prazo ultrapassa os 40 dias.

O que aconteceu

Recesso de julho na Câmara e no Senado dura 14 dias. O prazo é fixado pelo artigo 57 da Constituição Federal, que estabelece dois períodos no ano de pausa nas atividades do Congresso: entre 18 e 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. Para haver o recesso de julho, o Congresso precisa aprovar antes a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Trabalhos legislativos são interrompidos temporariamente durante o recesso. Não há sessões nem votações, seja no plenário ou em comissões. Nesse período, uma comissão representativa, com poderes limitados, atua em questões pontuais, como aprovar créditos adicionais solicitados pelo governo e fiscalizar atos do Executivo.