Com anistia há 'paz para a economia', diz Bolsonaro sobre tarifa de Trump

Jair Bolsonaro (PL) defendeu a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro para barrar aumento das tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros. Em publicação nas redes sociais neste domingo, o ex-presidente afirmou que não se alegra com as taxas, mas que com a anistia nasce a "paz para a economia".

O que aconteceu

Bolsonaro diz que carta de Trump tem a ver com "valores e liberdade". "A carta do presidente Donald Trump tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia", escreveu no Instagram.

Ex-presidente diz que não se alegra com as tarifas. "Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%."