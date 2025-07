Decreto da lei da reciprocidade será publicado nesta semana, diz Alckmin

O vice, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem uma reunião ainda hoje com o presidente Lula (PT) em Brasília. Segundo ele, um dos assuntos tratados será a criação de um comitê para discutir a taxação com empresários, principalmente do agro, da carne e aço -principais produtos de exportação brasileira para os EUA.

Alckmin planeja que o primeiro encontro do grupo aconteça nos próximos dias. "A ideia é conversar muito com o setor privado", falou. "Temos uma integração produtiva com os EUA e 200 anos de amizade, então não se justifica isso. Precisamos de previsibilidade, então vamos trabalhar para reverter."

Alckmin inaugurou obra em SP

13.jul.2025 - O vice-presidente, Geraldo Alckmin, ao lado do prefeito de Francisco Morato, Ildo Gusmão, o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, e o presidente da Alesp, André do Prado Imagem: Anna Satie/UOL

Alckmin participou hoje da inauguração do novo viaduto de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a vice-presidência, Alckmin se empenhou pessoalmente na conclusão da obra desde que assumiu o cargo, em 2023.

O prefeito da cidade é Ildo Gusmão, do Republicanos - mesmo partido do governador do estado, Tarcísio de Freitas, que troca farpas com o governo federal sobre as tarifas de Trump. Para ele, é de Lula e do governo federal a responsabilidade da decisão do presidente dos EUA de impor uma taxa adicional de 50% nos produtos brasileiros a partir de agosto.