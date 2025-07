Reação de Tarcísio a tarifaço faz dele alvo da esquerda e do bolsonarismo

A foto de Tarcísio com boné da campanha de Trump se tornou símbolo dos ataques da esquerda Imagem: Reprodução - 3.abr.2024/Instagram

Esquerda não titubeia em atacar

A esquerda não demorou nem meia hora para criticar o governador. Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ) convocou uma coletiva logo que o tarifaço foi anunciado na quarta. Ele atacou Tarcísio antes mesmo de falar mal de Eduardo Bolsonaro.

Na sequência, deu entrevista a todas as televisões para reclamar do governador. A imagem de Tarcísio com o boné usado por Trump na campanha americana era mencionada buscando ligar o adversário a ideia de traidor da pátria.

No dia seguinte, Haddad criticou o Tarcísio. O ministro da Fazenda afirmou que não há argumentos técnicos para a sobretaxa porque os Estados Unidos vendem mais do que compram do Brasil. Ele acusou o governador de "ajoelhar diante de uma atitude unilateral, sem nenhum fundamento econômico".

O PT admite que inclui Tarcísio nas declarações mirando 2026. Ele é considerado provável rival de Lula na corrida presidencial e sobretaxa americana é vista como forma de escancarar uma contradição na postura do governador.