Tarcísio fica entre traidor da pátria ou do bolsonarismo, diz professor

Tarcísio passa a ser alguém mais compromissado com a defesa do Bolsonaro.

Relação perde-ganha para Tarcísio

São Paulo é o estado nacional que mais exporta produtos para os Estados Unidos. Em 2024, foram US$ 13,8 bilhões, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Embaixada do Brasil nos EUA informou que o estado é o que possui maior concentração de investimento americano no país. Isso faz com que o prejuízo econômico seja significativo para São Paulo. Além do impacto econômico, Teixeira vê prejuízos políticos para Tarcísio.

Adversários do governador, que foram muito eficientes na crítica contundente a ele, vão estar ali no encalço dele. Tarcísio, que já não tinha uma vida tranquila entre o Gilberto Kassab (PSD) e Bolsonaro, terá mais dificuldade pela frente. Não sei quem ele vai escutar daqui para frente.

Se o Tarcísio escutar mais o Kassab, ele vai se deslocar para o centro. Provavelmente ele não escutou o Kassab para falar o que falou. Do contrário, teria ficado quieto ou esperado a situação tomar uma direção mais clara para se posicionar.